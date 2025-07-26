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Marca: «Реал» и «Сити» инвестируют в искусственный интеллект для контроля здоровья игроков

Marca: «Реал» и «Сити» инвестируют в искусственный интеллект для контроля здоровья игроков
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Мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», а также «Палмейрас» и «Фламенго» вкладывают значительные средства для улучшения медицинского обслуживания своих команд. В частности, они инвестируют в развитие технологий искусственного интеллекта, способных помочь в прогнозировании травм у футболистов и их предотвращении. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, функционал искусственного интеллекта заключается в объединении таких данных, как тренировочная нагрузка, история травм, качество сна, питание, результаты на поле и даже эмоциональное состояние спортсмена. Эти сведения собираются с помощью камер, датчиков и устройств, фиксирующих каждую деталь для обеспечения более полного анализа, чем обычно его делают люди.

Ожидается, что инвестиции в искусственный интеллект принесут немедленные результаты и сократят количество травм на 30%.

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