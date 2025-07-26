Экс-игрок «Зенита» Малетич заявил о желании возглавить российский клуб

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дарко Малетич заявил, что хотел бы однажды возглавить российский клуб. Прямо сейчас Малетич работает главным тренером клуба Первой лиги «Козара» из Республики Сербской.

«Может быть, как тренер приеду в Россию и сделаю больше, чем игрок (смеётся). Или стану главным тренером «Зенита» через несколько лет», — приводит слова Малетича «РИА Новости Спорт».

Малетич выступал за «Зенит» в 2004 году, за первую команду сине-бело-голубых он провёл две игры. Трофеев с санкт-петербургским клубом боснийский футболист не завоевал. Профессиональную карьеру Дарко завершил в 2016-м, будучи игроком «Бораца».