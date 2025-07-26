Экс-тренер «Балтики» Низовцев: лучше сыграть с топ-клубами на старте сезона

Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге и бывший тренер команды Максим Низовцев высказался о сложном календаре калининградцев на старте сезона-2025/2026. В рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Андрея Талалаева встретятся с московским «Спартаком». Игра пройдёт сегодня, 26 июля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

— Первые два тура «Балтики» — сразу «Динамо» и «Спартак». Насколько это тяжело?

— А может, и лучше сыграть с топ-клубами, которые ставят задачи, в начале сезона, чем потом, когда они уже наберут ход? Дальше с ними играть труднее, это показал и матч «Оренбурга» с ЦСКА: первые готовились к РПЛ 10 дней, но сыграли вничью. Тут не угадаешь, но лучше сыграть с такими командами на старте сезона, — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 1-м туре «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). «Спартак», в свою очередь, одержал победу на своём поле над махачкалинским «Динамо» (1:0). Матч между «Оренбургом» и ЦСКА в стартовом туре нового чемпионата завершился безголевой ничьей (0:0).