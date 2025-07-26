Джанашия: «Локомотив» не зря отдал Ракова в «Крылья Советов» — он нашёл свою команду

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о нападающем железнодорожников Вадиме Ракове, который этот сезон проводит в «Крыльях Советов» на правах аренды.

«Два гола Ракова — это хорошо, но только из-за них нельзя говорить, что он лучше тех, кто сейчас в «Локомотиве». Нельзя говорить и о том, что «Локомотив» зря отпустил Ракова в аренду. Может, он не раскрылся бы там так, как сейчас в «Крыльях Советов». Футболист может не играть в своей команде, но в другой выстрелит. За этим и отдают в аренду.

Если Вадим хорошо проведёт сезон в «Крыльях», вернётся в «Локомотив». Хотелось бы, чтобы он и дальше играл так же хорошо. Приятно, когда человек находит свою команду и начинает выступать лучше. Думаю, получится в «Крыльях» — получится и в «Локомотиве», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.