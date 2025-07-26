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«Сочи» объявил о подписании контракта с экс-вратарём «Краснодара» Юрием Дюпиным

«Сочи» объявил о подписании контракта с экс-вратарём «Краснодара» Юрием Дюпиным
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«Сочи» в телеграм-канале проинформировал о подписании контракта с 37-летним вратарём Юрием Дюпиным. Трудовое соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне российский голкипер выступал в составе «Краснодара», вместе с которым он стал чемпионом страны. Дюпин принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых отыграл «на ноль».

Больше всего матчей в карьере вратарь провёл в составе «Рубина» — 148. Футболист играл за казанскую команду с 2019 по 2024 год. В этих встречах он 52 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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