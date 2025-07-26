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«Фламенго» предпринимает шаги для подписания форварда «Арсенала» — RTI esporte

«Фламенго» предпринимает шаги для подписания форварда «Арсенала» — RTI esporte
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Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус может вернуться на родину. Как сообщает издание RTI esporte, клуб бразильской Серии А «Фламенго» активно работает над подписанием футболиста английской команды.

По данным источника, бразильцы готовятся сделать предложение «канонирам» по трансферу игрока. Контракт 28-летнего форварда с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 32 млн.

Напомним, Жезус продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена. Его возвращение на поле ожидается в ноябре. В минувшем сезоне в активе бразильца 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился семью мячами и двумя голевыми передачами.

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