«Фламенго» предпринимает шаги для подписания форварда «Арсенала» — RTI esporte

Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус может вернуться на родину. Как сообщает издание RTI esporte, клуб бразильской Серии А «Фламенго» активно работает над подписанием футболиста английской команды.

По данным источника, бразильцы готовятся сделать предложение «канонирам» по трансферу игрока. Контракт 28-летнего форварда с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 32 млн.

Напомним, Жезус продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена. Его возвращение на поле ожидается в ноябре. В минувшем сезоне в активе бразильца 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился семью мячами и двумя голевыми передачами.