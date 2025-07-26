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Защитник «Ливерпуля» готов покинуть клуб — GMS

Защитник «Ливерпуля» готов покинуть клуб — GMS
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Левый защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас готов принять новый вызов и покинуть стан «красных». Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, греческий футболист может сменить клуб нынешним летом. Интерес к 29-летнему игроку проявляют клубы из чемпионата Испании.

Цимикас перешёл в «Ливерпуль» из «Олимпиакоса» летом 2020 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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