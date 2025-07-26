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«Выступаю сильно против, у нас есть свои тренеры». Кобелев — о Валерии Карпине в «Динамо»

«Выступаю сильно против, у нас есть свои тренеры». Кобелев — о Валерии Карпине в «Динамо»
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Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил назначение Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых. Кобелев, который и сам поработал главным тренером «Динамо», в очередной раз подчеркнул, что не хотел бы видеть Карпина во главе московской команды.

«Я всё так же сильно против назначения Карпина в «Динамо». От своих слов не отказываюсь. Не люблю обсуждать тренеров, но выступаю против назначения Карпина. Почему? Я уже говорил. У нас есть свои, динамовские тренеры», — приводит слова Кобелева Metaratings.

Карпин возглавил «Динамо» этим летом. Ранее специалист работал в «Ростове». Отметим, что Валерий Карпин также является действующим главным тренером сборной России по футболу.

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