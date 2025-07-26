Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна следующая трансферная цель «Арсенала» после покупки Дьёкереша

Стала известна следующая трансферная цель «Арсенала» после покупки Дьёкереша
Аудио-версия:
Комментарии

«Арсенал» намерен активизировать усилия по покупке полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе после того, как окончательно завершит сделку по переходу форварда Виктора Дьёкереша из «Спортинга». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «канониры» надеются договориться с «орлами» о приобретении 27-летнего хавбека за £ 60 млн (€ 68,4 млн) вместо запрашиваемых £ 68 млн (€ 77,5 млн). При этом «Арсенал» рассчитывает разделить выплату этой суммы на три части.

Ранее СМИ сообщали, что Дьёкереш проходит медосмотр перед переходом в «Арсенал».

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш вылетел в Лондон — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android