Стала известна следующая трансферная цель «Арсенала» после покупки Дьёкереша

«Арсенал» намерен активизировать усилия по покупке полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе после того, как окончательно завершит сделку по переходу форварда Виктора Дьёкереша из «Спортинга». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «канониры» надеются договориться с «орлами» о приобретении 27-летнего хавбека за £ 60 млн (€ 68,4 млн) вместо запрашиваемых £ 68 млн (€ 77,5 млн). При этом «Арсенал» рассчитывает разделить выплату этой суммы на три части.

Ранее СМИ сообщали, что Дьёкереш проходит медосмотр перед переходом в «Арсенал».

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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