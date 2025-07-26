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Экс-игрок «Локомотива» Сенников поддержал решение Пиняева отказаться от перехода в ЦСКА

Экс-игрок «Локомотива» Сенников поддержал решение Пиняева отказаться от перехода в ЦСКА
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал решение вингера команды Сергея Пиняева остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны московского ЦСКА.

«Пиняев — лидер «Локомотива». Смысл переходить из одной команды в другую, когда нет особой разницы? По уровню игры и футболистов всё то же самое. В России Пиняеву нет смысла переходить куда-то, если хочет расти в футбольном плане. От перехода он может вырасти только в финансовом плане. «Локомотив» — хорошая команда для Пиняева. Поддерживаю его решение не переходить в ЦСКА.

У него идёт хорошее развитие. Пиняев хорошо провёл прошлый год. К нему приходит уверенность, понимает, что определённый уровень перерос. Он созрел для перехода в клуб посерьёзнее», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа Сергея Пиняева у «Локомотива», которая составляет 900 млн рублей. Сам игрок, по данным СМИ, отклонил предложение армейцев о переходе.

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