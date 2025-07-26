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«Сити» может подписать Пакета после снятия с игрока обвинений в ставках — TBR Football

«Сити» может подписать Пакета после снятия с игрока обвинений в ставках — TBR Football
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Вечером пятницы, 25 июля, «Вест Хэм» был проинформирован о снятии всех обвинений в игре на ставках с полузащитника команды Лукаса Пакета. В 2023 году сорвался переход бразильского футболиста в «Манчестер Сити» на фоне выдвинутых ему претензий. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «горожане» по-прежнему проявляют интерес к 27-летнему игроку и не исключает его покупки. Подчёркивается, что в 2023 году стороны договорились о трансфере Пакета за £ 80 млн (€ 91,2 млн). В случае возможного перехода полузащитника нынешним летом цена на него будет снижена более чем в два раза.

Напомним, хавбеку грозила пожизненная дисквалификация за преднамеренное получение жёлтых карточек во встречах с «Лестером», «Астон Виллой», «Лидс Юнайтед» и «Борнмутом» в сезонах-2022/2023 и 2023/2024.

В минувшем сезоне Пакета принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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