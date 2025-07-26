Фабрицио Романо рассказал о ходе переговоров между «Челси» и «РБ Лейпциг» по Хави Симонсу

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс может перебраться в английскую Премьер-лигу и стать игроком «Челси». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter), действующие победители клубного чемпионата мира — 2025 продвинулись в переговорах с немецкой командой по трансферу.

По данным источника, переговоры между «Челси» и «РБ Лейпциг» идут хорошо и проходят в позитивном ключе. Самому Хави Симонсу, как сообщается, интересен проект «Челси». Переговоры по условиям личного контракта с 22-летним футболистом тоже продвинулись.

Хави Симонс выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2023 года. В январе текущего года немцы выкупили полузащитника у «ПСЖ» за € 50 млн.