Илья Помазун: понимал, что иду в «Спартак» на позицию второго вратаря

28-летний голкипер «Спартака» Илья Помазун заявил, что ещё до перехода в московский клуб понимал, что будет вторым вратарём красно-белых. Отметим, что в составе «Спартака» также выступает голкипер сборной России Александр Максименко. О переходе Помазуна красно-белые объявили зимой 2025 года.

«Конечно, я понимал, что иду сюда на позицию второго вратаря. Но конкуренция есть всегда. Я довольно-таки устойчив психологически, ведь долгое время был вторым вратарём. Никогда не было такого, чтобы я пришёл в команду и сразу стал первым номером. Поэтому понимаю правила игры и адекватно отношусь к тому, что тренер может выбрать другого. Делаю всё возможное, чтобы работой доказать свою пользу и заслужить шанс», — приводит слова Помазуна официальный сайт «Спартака».

Помазун является выпускником академии ЦСКА. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. К текущему моменту за «Спартак» Помазун провёл три матча, пропустив два гола.