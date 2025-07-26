«Спартак» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

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Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на столичном стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М., Хиль.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место.

Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.

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