Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о будущем Никиты Чернова

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем защитника красно-белых Никиты Чернова и не стал исключать вероятность его ухода из команды. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован ряд клубов Российской Премьер-Лиги.

— Контракт с Черновым пока не продлили.

— Рассматриваете его продажу?

— Трансферное окно не закрыто, поэтому пока не знаем. Могут быть разные варианты. Мы расскажем, когда окончательное решение будет принято. Мы это обсуждаем с Никитой и его агентом, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Никита Чернов выступает за московский «Спартак» с февраля 2022 года. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.