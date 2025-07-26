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«Ливерпуль» рассказал, как почтит память Диогу Жоты

«Ливерпуль» рассказал, как почтит память Диогу Жоты
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Пресс-служба «Ливерпуля» рассказала, как мерсисайдский клуб почтит память погибшего в результате ДТП вингера Диогу Жоты и его родного брата Андре Силвы. Жоте было 28 лет. В конце июня он женился.

«Вещи, которые болельщики оставляли в память о Жоте за пределами «Энфилда», будут убраны в течение недели, тщательно разделены и надёжно сохранены. Цветы переработают в компост и будут использовать на клубных объектах. Остальные предметы будут переработаны и использованы для создания постоянной мемориальной скульптуры, которая станет будущим центром памяти на «Энфилде».

Также на стадионе создана временная зона, где люди могут почтить память Жоты. На форме «Ливерпуля» весь сезон будет специальный логотип Forever 20 («Навсегда 20») в память о футболисте», — сказано в сообщении пресс-службы «Ливерпуля».

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