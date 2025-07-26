В «Спартаке» подтвердили интерес к защитнику «Динамо» Мх Пальцеву

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил интерес красно-белых к защитнику махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн.

«К Пальцеву действительно был интерес, но на данный момент никакие переговоры не ведутся», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Валентин Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника 34 матча и одна голевая передача за бело-голубых в РПЛ и Фонбет Кубке России.