Аморим — о Кунье и Мбемо: они могли играть в Лиге чемпионов, но выбрали «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о летних приобретениях команды. Форвард Матеус Кунья перебрался в «МЮ» из «Вулверхэмптона», а нападающий Брайан Мбемо перешёл из «Брентфорда».

«Кунья и Мбемо имели предложения от клубов Лиги чемпионов, но выбрали «Манчестер Юнайтед». Люди, которые говорят, что они приезжают сюда из-за денег… это ложь. Это я знаю наверняка. Я думаю, что нам нужны футболисты, которые уже проявили себя. Всех игроков, которые приходят, нам нужно знать. Нам нужно поговорить с ними, объяснить суть проекта.

И самое важное — это то, что они хотят перейти сюда. Это ключевой момент. Если во время трансферного окна мы найдём кого-то, кто может помочь команде и при этом имеет при себе все необходимые качества, мы осуществим трансфер. Если нет, мы не сможем этого сделать», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что интерес к Брайану Мбемо проявлял лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» квалифицировались в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026, одержав победу в финале Лиги Европы — 2024/2025 над «Манчестер Юнайтед» (1:0).