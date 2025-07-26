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Стал известен возможный план «Реала» по подписанию Конате из «Ливерпуля»

Стал известен возможный план «Реала» по подписанию Конате из «Ливерпуля»
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В мадридском «Реале» считают, что у команды по-прежнему остаются слабые места, несмотря на подписание нескольких футболистов нынешним летом. Одной из проблемных позиций называется центр обороны. «Сливочные» по-прежнему продолжают следить за ситуацией с защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате.

Как сообщает AS со ссылкой на L'Equipe, не исключено, что «Королевский клуб» сделает предложение о покупке французского игрока в последние дни трансферного окна в попытке использовать «фактор неожиданности». Испанский гранд считает, что в таком случае «красные» могут быть вынуждены принять решение о продаже Конате.

Если «Ливерпуль» не продаст 26-летнего защитника нынешним летом, то есть риск, что он покинет клуб следующим летом бесплатно, поскольку закончится срок действия его контракта. Мерсисайдцы опасаются повторения сценария с Трентом Александер-Арнольдом, покинувшим мерсисайдцев по окончании минувшего сезона и присоединившимся к «Реалу».

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