Тибо Куртуа посетил Гран-при Бельгии Ф-1 и вручил награды участникам спринта

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал гостем 13-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Бельгии, посетив субботний спринт, победу в котором одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Тибо показали в трансляции ближе к концу спринта с клетчатым флагом в руках, который под финиш гонки бельгиец и выбросил над трассой, ознаменовав конец заезда. Позже Куртуа вручил призы тройке сильнейших пилотов.

Куртуа вручил награды тройке призёров Фото: Кадр из трансляции

Второе место в спринте одержал австралиец Оскар Пиастри из команды «Макларен», третье место занял его напарник Ландо Норрис. Четвёртая позиция досталась представителю «Феррари» Шарлю Леклеру.