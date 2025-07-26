Тибо Куртуа посетил Гран-при Бельгии Ф-1 и вручил награды участникам спринта
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Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал гостем 13-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Бельгии, посетив субботний спринт, победу в котором одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
26 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
26:37.997
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.753
3
Ландо Норрис
McLaren
+1.414
Тибо показали в трансляции ближе к концу спринта с клетчатым флагом в руках, который под финиш гонки бельгиец и выбросил над трассой, ознаменовав конец заезда. Позже Куртуа вручил призы тройке сильнейших пилотов.
Куртуа вручил награды тройке призёров
Фото: Кадр из трансляции
Второе место в спринте одержал австралиец Оскар Пиастри из команды «Макларен», третье место занял его напарник Ландо Норрис. Четвёртая позиция досталась представителю «Феррари» Шарлю Леклеру.
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