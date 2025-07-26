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«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» могут побороться за норвежского защитника — The Sun

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» могут побороться за норвежского защитника — The Sun
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«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» следят за 20-летним защитником норвежского «Бранна» Эйвинном Хелланном. Скауты «красных дьяволов» наблюдали за футболистом во время матча с «Викингом» (3:1), прошедшего в нынешнем июле. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, мюнхенский клуб следил за Хелланном по ходу игры молодёжной сборной Норвегии.

Подчёркивается, что манкунианцы рассматривают футболиста в качестве долгосрочной замены для 32-летнего центрального защитника Гарри Магуайра. В свою очередь, немецкий гранд изучает кандидатуру Хелланна для расширения возможностей команды на указанной позиции.

В минувшем сезоне защитник «Бранна» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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