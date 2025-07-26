Романо отреагировал на слухи о возможном назначении Хави главным тренером сборной Индии

Журналист Фабрицио Романо прокомментировал слухи о том, что экс-полузащитник и тренер каталонской «Барселоны» Хави мог возглавить сборную Индии. Ранее пост главного тренера команды покинул испанец Маноло Маркес.

«Несмотря на последние сообщения, никаких переговоров между Хави Эрнандесом и индийской федерацией не состоялось», — написал Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее издание Sport.es сообщало, что Хави был заинтересован в работе со сборной Индии, но в Федерации футбола страны не стали рассматривать кандидатуру испанского специалиста, поскольку понимали, что он потребует заработную плату, которую будет тяжело обеспечить.