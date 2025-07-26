«Пил там кофе». Экс-игрок «Зенита» Малетич рассказал о кафе «Путин»

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дарко Малетич рассказал о кафе «Путин», которое расположено в столице Республики Сербской, городе Баня-Лука.

— В столице Республики Сербской есть кафе «Путин». Бывали?

— Оно в трёх минутах пешком от моего дома в Баня-Луке. Недавно пил там кофе. Там стоит манекен Путина, но я с ним не фотографировался. Сербы любят Россию, и это исторически сложилось ещё со времён Югославии. Недавно был в Белграде — русских там много, и к ним всегда хорошее отношение, — приводит слова Малетича «РИА Новости Спорт».

Малетич выступал за «Зенит» в 2004 году, за первую команду сине-бело-голубых он провёл две игры. Трофеев с санкт-петербургским клубом боснийский футболист не завоевал. Профессиональную карьеру Дарко завершил в 2016-м, будучи игроком «Бораца».