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«Пил там кофе». Экс-игрок «Зенита» Малетич рассказал о кафе «Путин»

«Пил там кофе». Экс-игрок «Зенита» Малетич рассказал о кафе «Путин»
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дарко Малетич рассказал о кафе «Путин», которое расположено в столице Республики Сербской, городе Баня-Лука.

— В столице Республики Сербской есть кафе «Путин». Бывали?
— Оно в трёх минутах пешком от моего дома в Баня-Луке. Недавно пил там кофе. Там стоит манекен Путина, но я с ним не фотографировался. Сербы любят Россию, и это исторически сложилось ещё со времён Югославии. Недавно был в Белграде — русских там много, и к ним всегда хорошее отношение, — приводит слова Малетича «РИА Новости Спорт».

Малетич выступал за «Зенит» в 2004 году, за первую команду сине-бело-голубых он провёл две игры. Трофеев с санкт-петербургским клубом боснийский футболист не завоевал. Профессиональную карьеру Дарко завершил в 2016-м, будучи игроком «Бораца».

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