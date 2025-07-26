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«Зенит» оценивает Ренана в € 15 млн, защитника хочет купить «Бешикташ» — Takvim

«Зенит» оценивает Ренана в € 15 млн, защитника хочет купить «Бешикташ» — Takvim
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«Бешикташ» нацелился на покупку 21-летнего центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана. Чёрно-белые начали переговоры с санкт-петербургским клубом о возможном переходе футболиста. Об этом сообщает Takvim.

По информации источника, сине-бело-голубые оценивают бразильского игрока в € 15 млн. Турецкая команда хочет снизить цену на Ренана, а также разделить платёж на несколько лет.

Ренан присоединился к российскому гранду зимой 2023 года. В январе 2024 года 21-летний футболист перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды. Минувший сезон защитник провёл в аренде в клубе «Аль-Шабаб».

В составе «Зенита» Ренан принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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