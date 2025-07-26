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Звезда-2005 — Локомотив, результат матча 26 июля 2025, счёт 0:1, Женская Суперлига — 2025

«Локомотив» победил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги
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Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги между «Звездой-2005» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской из Екатеринбурга. Победу со счётом 1:0 праздновали футболистки столичной команды.

Россия — Суперлига (ж) . 16-й тур
26 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Окончен
0 : 1
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Абдуллина – 32'    

Единственный мяч в игре был забит на 22-й минуте. Гол на счету защитницы красно-зелёных Алсу Абдуллиной.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе команды 25 набранных очков в 14 турах. Футболистки «Звезды-2005» провели 15 матчей, в которых заработали 14 очков. Пермская команда располагаются на 11-й строчке в чемпионате.

Календарь женской Суперлиги - 2025
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2025
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