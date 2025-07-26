«Локомотив» победил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги между «Звездой-2005» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской из Екатеринбурга. Победу со счётом 1:0 праздновали футболистки столичной команды.

Единственный мяч в игре был забит на 22-й минуте. Гол на счету защитницы красно-зелёных Алсу Абдуллиной.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе команды 25 набранных очков в 14 турах. Футболистки «Звезды-2005» провели 15 матчей, в которых заработали 14 очков. Пермская команда располагаются на 11-й строчке в чемпионате.