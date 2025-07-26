«Спартак» не ответил на встречное предложение «Твенте» по Влапу на € 5 млн — Insite Twente

Московский «Спартак» не дал ответа на встречное предложение «Твенте» о покупке полузащитника Михела Влапа за € 5 млн. Ранее красно-белые были готовы заплатить € 3,5 млн за 28-летнего футболиста. Об этом сообщает Insite Twente.

По информации источника, игрок вылетел с командой в Португалию на товарищеский матч с «Порту», а не отправился на просмотр в «Спартак».

Подчёркивается, что крайний срок ответа по трансферу Влапа прошёл в пятницу, 25 июля. На текущий момент вероятность перехода нидерландского хавбека в московскую команду мала.

Влап выступает в составе нидерландского клуба с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Как появился «Спартак»: