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Станкович высказался о включении Заболотного в основной состав на матч с «Балтикой»

Станкович высказался о включении Заболотного в основной состав на матч с «Балтикой»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о стартовом составе команды на матч 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (26 июля). В частности, о выборе форварда, который начнёт игру с первых минут. В основном составе красно-белых на матч с калининградской командой выйдет нападающий Антон Заболотный.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

– У вас нет изменений в стартовом составе. Существует ли конкуренция между Угальде и Заболотным? Или выход нападающего зависит от обороны соперника?
– Это не зависит от обороны, а от кондиций наших футболистов. Угальде и Ливай Гарсия были задействованы в сборных, там был энергозатратный период. Нужно определённое время, чтобы выйти на оптимальные кондиции. Постараемся дать всем время, чтобы все были в лучших кондициях, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Красно-белые объявили о подписании контракта с Заболотным 1 июля. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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