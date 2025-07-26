Станкович высказался о включении Заболотного в основной состав на матч с «Балтикой»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о стартовом составе команды на матч 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (26 июля). В частности, о выборе форварда, который начнёт игру с первых минут. В основном составе красно-белых на матч с калининградской командой выйдет нападающий Антон Заболотный.

– У вас нет изменений в стартовом составе. Существует ли конкуренция между Угальде и Заболотным? Или выход нападающего зависит от обороны соперника?

– Это не зависит от обороны, а от кондиций наших футболистов. Угальде и Ливай Гарсия были задействованы в сборных, там был энергозатратный период. Нужно определённое время, чтобы выйти на оптимальные кондиции. Постараемся дать всем время, чтобы все были в лучших кондициях, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Красно-белые объявили о подписании контракта с Заболотным 1 июля. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Как появился «Спартак»: