Фото: игроки «Ливерпуля» вышли на поле в футболках с данью памяти Диогу Жоте

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Миланом». Встречу принимает стадион «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 по московскому времени. Игроки мерсисайдского клуба вышли на поле в футболках с данью памяти погибшему в результате ДТП вингеру Диогу Жоте.

Фото: Кадр из трансляции матча «Ливерпуль» — «Милан»

Напомним, португалец погиб в Испании вместе со своим родным братом Андре Силвой. Трагичный инцидент произошёл 3 июля.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе «красных» португальский крайний нападающий выиграл английскую Премьер-лигу и внутренние кубки. Со сборной Португалии Жота стал обладателем Лиги наций УЕФА.