«Спартак» — «Балтика»: Заболотный получил красную карточку на 11-й минуте

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В эти минуты идёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра проходит на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте форвард хозяев Антон Заболотный получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника Мингияне Бевееве.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место.

Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.

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