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Болельщики начали аплодировать на 20-й минуте матча «Ливерпуль» — «Милан» в память о Жоте

Болельщики начали аплодировать на 20-й минуте матча «Ливерпуль» — «Милан» в память о Жоте
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В эти минуты проходит товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Миланом». Встречу принимает стадион «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 по московскому времени. На 20-й минуте встречи болельщики обеих команд начали аплодировать в память о погибшем вингере «красных» Диогу Жоте. Португалец выступал за «Ливерпуль» под 20-м игровым номером.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1-й тайм
1 : 1
Милан
Милан, Италия
0:1 Леау – 10'     1:1 Собослаи – 26'    

Напомним, Диогу погиб в Испании вместе со своим родным братом Андре Силвой. Трагичный инцидент произошёл 3 июля.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе «красных» португальский крайний нападающий выиграл английскую Премьер-лигу и внутренние кубки. Со сборной Португалии Жота стал обладателем Лиги наций УЕФА.

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