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«С таким футболом «Севилья» еврокубки выигрывала». Талалаев — о стиле «Балтики»

«С таким футболом «Севилья» еврокубки выигрывала». Талалаев — о стиле «Балтики»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о стиле игры своей команды, упомянув многократного победителя Лиги Европы (ранее — Кубок УЕФА) «Севилью». По словам Талалаева, «Балтика» может играть просто, но главное, чтобы команда была единым коллективом.

«Мы должны идти вперёд, мы должны готовиться именно для того, чтобы играть в тот футбол, в который мы умеем. Он может быть немножко простоват, но при этом «Севилья» еврокубки выигрывала на нём. Самое главное, чтобы команда была единым коллективом, чтобы ребята понимали наши идеи и на поле были друг за друга», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале клуба.

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги этого сезона калининградцы встретятся со «Спартаком». В стартовом туре «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

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