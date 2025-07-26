«Галатасарай» сделал предложение Доннарумме — Footmercato

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает Footmercato, турецкий «Галатасарай» сделал предложение вратарю, чей контракт с «ПСЖ» истекает летом 2026 года.

По данным источника, в стамбульском клубе хотят воспользоваться тем, что итальянец до сих пор не договорился со своим нынешним клубом о продолжении сотрудничества. Отмечается, что потенциальный трансфер Доннаруммы вместе с выкупом форварда Виктора Осимхена у «Наполи» должен подтвердить амбиции «Галатасарая» в Европе.

Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником итальянского «Милана». В «ПСЖ» голкипер перебрался в июле 2021 года в статусе свободного агента после истечения срока контракта с родным клубом.