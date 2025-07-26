«Ростов» представил новый стиль оформления перед стартом сезона-2025/2026

Футбольный клуб «Ростов» обновил оформление на новый сезон.

Перед стартом сезона-2025/2026 клуб отказался от речной темы, использовавшейся ранее. В центре обновлённой айдентики — геометричные лучи. Они отсылают к динамике футбольного движения и к следу от мяча, который остаётся важным элементом логотипа. Новый стиль подчёркивает связь клуба с Ростовом-на-Дону и атмосферой юга.

Фото: Скриншот с официального сайта ФК «Ростов»

Ребрендинг стал логичным шагом после юбилейного 95-го сезона, подчеркнул связь клуба с родным городом, Ростовом-на-Дону, и болельщиками, а также отразил энергию, с которой команда вступает в новый сезон.

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