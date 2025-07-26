Медина смотрит матч «Спартак» — «Балтика» из пресс-ложи, футболист не заявлен на сезон РПЛ

Вингер московского «Спартака» Хесус Медина смотрит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и калининградской «Балтикой» из пресс-ложи. Игра проходит на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, Хесус Медина не был внесён в заявку московского «Спартака» на сезон-2025/2026 РПЛ.

Фото: «Чемпионат»

В 1-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо». Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Динамо» из Москвы (1:1).