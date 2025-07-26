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Арбитр Федотов высказался об удалении Заболотного в матче «Спартак» — «Балтика»

Арбитр Федотов высказался об удалении Заболотного в матче «Спартак» — «Балтика»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Антона Заболотного в матче 2-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой». Команды играют на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Я не согласен с Карасёвым. Во-первых, он пропустил сам эпизод. Во-вторых, это жёлтая карточка. Заболотный тянулся к мячу. Да, шипы были, попал в бедро. Но при этом нога была согнута и дальше ушла вскользь. Элемента додавливания я не вижу. Да, пограничный момент, но для меня это зона, где можно показать жёлтую», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо». Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Динамо» из Москвы (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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