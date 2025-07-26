Помазун: чем больше видишь стран, тем лучше понимаешь, как классно в Москве

28-летний голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал о своей любви к путешествиям и отметил красоту столицы России. Помазун является выпускником академии ЦСКА. О переходе Ильи «Спартак» объявил зимой 2025 года.

«Люблю путешествия за то, что они расширяют кругозор. Конечно, и в плане стиля стараюсь что-то перенимать из понравившейся культуры. А главное — чем больше видишь стран, тем лучше понимаешь, как классно в Москве. Инфраструктура, уровень сервисов у нас — просто недосягаемый для большинства других мест», — приводит слова Помазуна официальный сайт «Спартака».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. К текущему моменту за «Спартак» Помазун провёл три матча, пропустив два гола.