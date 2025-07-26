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Антон Заболотный получил второе удаление в карьере в РПЛ за 201 матч

Антон Заболотный получил второе удаление в карьере в РПЛ за 201 матч
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Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный заработал второе в карьере в рамках Российской Премьер-Лиги удаление, сообщает телеграм-канал Opta Sport. Форварду показали прямую красную карточку в матче 2-го тура РПЛ-2025/2026 с калининградской «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

Впервые Заболотного удалили в 2021 году в матче со «Спартаком», когда Антон играл за ЦСКА. Тогда нападающему показали две жёлтые карточки (в том числе за снятую футболку).

В 1-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место. Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.

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