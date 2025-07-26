«Спартак» — «Балтика»: красно-белые пропустили в начале второго тайма

В эти минуты идёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра проходит на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте забитым мячом отметился полузащитник калининградской команды Владислав Саусь.

Ранее, на 11-й минуте, форвард хозяев Антон Заболотный получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника Мингияне Бевееве. На 44-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт во встрече, однако гол был отменён после просмотра VAR.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место. Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.

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