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«Динамо» Москва — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Динамо» Москва — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Ростов». Команды будут играть на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Динамо» Москва: Лунёв, Осипенко. Фернандес, Касерес, Кутицкий, Глебов, Фомин, Бителло, Нгамалё, Сергеев, Гладышев.

«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Прохин, Чистяков, Вахания, Лангович, Щетинин, Кучаев, Комаров, Голенков, Сулейманов.

В 1-м туре РПЛ «Динамо» со счётом 1:1 сыграло на своём поле вничью с калининградской «Балтикой» и с одним очком занимает девятое место. Жёлто-синие уступили на выезде «Зениту» (1:2), выигрывая после первого тайма 1:0, и находятся на 12-й строчке текущей турнирной таблицы.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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