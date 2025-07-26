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«На мяч четыре игрока «Спартака» сели». Капитан «Балтики» Мендель — об отменённом голе

Полузащитник калининградской «Балтики» Андрей Мендель в перерыве матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» прокомментировал отменённый гол калининградцев на 44-й минуте. Игра проходит на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Не понял, почему отменили гол. На мяч четыре игрока соперника сели — тогда назначайте свободный удар. Не понял этого», — приводит слова Менделя пресс-служба калининградской «Балтики» в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале «Балтики».

На 44-й минуте форвард «Балтики» отправил мяч в ворота, но гол был отменён после вмешательства VAR. Судья Карасёв зафиксировал фол на вратаре «Спартака» Александре Максименко.