Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На мяч четыре игрока «Спартака» сели». Капитан «Балтики» Мендель — об отменённом голе

«На мяч четыре игрока «Спартака» сели». Капитан «Балтики» Мендель — об отменённом голе
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Андрей Мендель в перерыве матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» прокомментировал отменённый гол калининградцев на 44-й минуте. Игра проходит на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Не понял, почему отменили гол. На мяч четыре игрока соперника сели — тогда назначайте свободный удар. Не понял этого», — приводит слова Менделя пресс-служба калининградской «Балтики» в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале «Балтики».

На 44-й минуте форвард «Балтики» отправил мяч в ворота, но гол был отменён после вмешательства VAR. Судья Карасёв зафиксировал фол на вратаре «Спартака» Александре Максименко.

Материалы по теме
«Балтика» забила второй мяч «Спартаку»! Провальный матч для команды Станковича! LIVE
Live
«Балтика» забила второй мяч «Спартаку»! Провальный матч для команды Станковича! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android