Арбитр Федотов оценил момент с отменённым голом «Балтики» в ворота «Спартака»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил момент с отменённым голом «Балтики» в ворота «Спартака» по ходу матча 2-го тура РПЛ-2025/2026. В роли главного арбитра этой встречи выступает Сергей Карасёв.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Карасёв должен был свистеть ещё до гола, так как игроки «Спартака» зажимали мяч. Мартинс вообще на него сел. Надо было остановить игру и назначить свободный удар в пользу «Балтики». Что касается гола, Карасёв должен был видеть, что Максименко положил руку на мяч. Это считается контролем мяча. То есть нельзя выбивать и вообще что-либо с ним делать. VAR в лице Мешкова верно вмешался, и после просмотра Карасёв отменил гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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