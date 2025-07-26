Арбитр Федотов оценил момент с отменённым голом «Балтики» в ворота «Спартака»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил момент с отменённым голом «Балтики» в ворота «Спартака» по ходу матча 2-го тура РПЛ-2025/2026. В роли главного арбитра этой встречи выступает Сергей Карасёв.

«Карасёв должен был свистеть ещё до гола, так как игроки «Спартака» зажимали мяч. Мартинс вообще на него сел. Надо было остановить игру и назначить свободный удар в пользу «Балтики». Что касается гола, Карасёв должен был видеть, что Максименко положил руку на мяч. Это считается контролем мяча. То есть нельзя выбивать и вообще что-либо с ним делать. VAR в лице Мешкова верно вмешался, и после просмотра Карасёв отменил гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.