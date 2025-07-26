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GMS: «МЮ» установил крайний срок для продажи Гарначо, интересующего «Челси» и «Наполи»

GMS: «МЮ» установил крайний срок для продажи Гарначо, интересующего «Челси» и «Наполи»
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«Манчестер Юнайтед» намерен продать крайнего нападающего Алехандро Гарначо нынешним летом и рассчитывает сделать это до конца июля. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «красные дьяволы» начали искать потенциальных покупателей в связи с интересом к 21-летнему футболисту со стороны «Челси» и «Наполи».

Гарначо перешёл в стан манкунианцев из мадридского «Атлетико» осенью 2020 года. В составе основной команды «Манчестер Юнайтед» он принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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