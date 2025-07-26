«Спартак» владел мячом только 37% времени в первом тайме матча с «Балтикой»

Московский «Спартак» владел мячом только 37% времени в первом тайме матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:0 после первых 45 минут). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sport.

По данным источника, в последний раз меньшее владение было в 2022 году — в матче с «Зенитом» (31%). Кроме того, у красно-белых пока лишь три удара по воротам и шесть касаний в штрафной «Балтики».

В 1-м туре РПЛ-2025/2026 «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место. Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.