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«Очередной ляп судейский». Александр Мостовой — об отменённом голе «Балтики» «Спартаку»

«Очередной ляп судейский». Александр Мостовой — об отменённом голе «Балтики» «Спартаку»
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой оценил момент с отменённым голом «Балтики» в ворота красно-белых по ходу матча 2-го тура РПЛ-2025/2026. На 44-й минуте форвард «Балтики» отправил мяч в ворота, но гол был отменён после вмешательства VAR. Судья Карасёв зафиксировал фол на вратаре «Спартака» Александре Максименко.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Друзья, привет! Закончился первый тайм матча «Спартака», удаление, конечно, Заболотного… Это не оправдание, он виноват, он подвёл команду, но я хотел бы вернуться к эпизоду, когда «Балтика» забила гол. Очередной ляп судейский, это не потому, что я болею за «Спартак» или за «Балтику», ну как можно не разобраться в моменте, который был, после которого «Балтика» забила гол? Ну как можно, там же было видно, сначала упал, да, первый футболист, там мяч у него казался случайно, да, он сидел там, да.

Ну когда Мартин садится на мяч, ну там же на повторе было видно, он специально садится на мяч и придерживает его попой, да, задним местом. И когда человек просто выбивает из-под него и залетает мяч потом в ворота, он находит какой-то фол в атаке. Ну это смешно же! Сколько можно ошибаться, ребят, у вас три судьи сидят там в комнате в этой?» — сказал Мостовой в видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

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