«Очередной ляп судейский». Александр Мостовой — об отменённом голе «Балтики» «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой оценил момент с отменённым голом «Балтики» в ворота красно-белых по ходу матча 2-го тура РПЛ-2025/2026. На 44-й минуте форвард «Балтики» отправил мяч в ворота, но гол был отменён после вмешательства VAR. Судья Карасёв зафиксировал фол на вратаре «Спартака» Александре Максименко.

«Друзья, привет! Закончился первый тайм матча «Спартака», удаление, конечно, Заболотного… Это не оправдание, он виноват, он подвёл команду, но я хотел бы вернуться к эпизоду, когда «Балтика» забила гол. Очередной ляп судейский, это не потому, что я болею за «Спартак» или за «Балтику», ну как можно не разобраться в моменте, который был, после которого «Балтика» забила гол? Ну как можно, там же было видно, сначала упал, да, первый футболист, там мяч у него казался случайно, да, он сидел там, да.

Ну когда Мартин садится на мяч, ну там же на повторе было видно, он специально садится на мяч и придерживает его попой, да, задним местом. И когда человек просто выбивает из-под него и залетает мяч потом в ворота, он находит какой-то фол в атаке. Ну это смешно же! Сколько можно ошибаться, ребят, у вас три судьи сидят там в комнате в этой?» — сказал Мостовой в видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.