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Карпин выпустил Осипенко и Глебова в основе «Динамо» на матч с «Ростовом»

Карпин выпустил Осипенко и Глебова в основе «Динамо» на матч с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин включил экс-игроков «Ростова» Максима Осипенко и Данила Глебова в стартовый состав бело-голубых на матч с дончанами во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» Москва: Лунёв, Осипенко. Фернандес, Касерес, Кутицкий, Глебов, Фомин, Бителло, Нгамалё, Сергеев, Гладышев.

Защитник Максим Осипенко перебрался в «Динамо» из «Ростова» в летнее трансферное окно. Полузащитник Данил Глебов также перешёл в московский клуб из «Ростова» — в зимнее окно сезона-2024/2025. Валерий Карпин тренировал жёлто-синих до февраля 2025 года, а текущим летом возглавил «Динамо».

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