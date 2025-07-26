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«Ливерпуль» проиграл «Милану» в товарищеском матче с шестью голами

«Ливерпуль» проиграл «Милану» в товарищеском матче с шестью голами
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Сегодня, 26 июля, прошёл товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Миланом». Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 по московскому времени. Встреча завершилась победой «россонери» со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Леау – 10'     1:1 Собослаи – 26'     1:2 Лофтус-Чик – 52'     1:3 Окафор – 60'     2:3 Гакпо – 90+3'     2:4 Окафор – 90+4'    

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Рафаэль Леау, но уже в середине первого тайма «Ливерпуль» отыгрался. Отличился Доминик Собослаи. На перерыв команды ушли при счёте 1:1. В начале второй половины встречи хавбек «россонери» Рубен Лофтус-Чик вновь вывел итальянцев вперёд, а спустя восемь минут Ноа Окафор забил третий мяч «Милана» в этой встрече.

Под занавес второго тайма команды обменялись голами — сначала Коди Гакпо сократил отставание в счёте, а буквально через минуту Окафор оформил дубль и принёс «Милану» победу со счётом 4:2.

По итогам минувшего сезона «красные» стали чемпионами Англии. Команда Арне Слота набрала 84 очка после 38 туров. В свою очередь, «россонери» заработали 63 очка и расположились на восьмой строчке.

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