«Ливерпуль» проиграл «Милану» в товарищеском матче с шестью голами

Сегодня, 26 июля, прошёл товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Миланом». Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 по московскому времени. Встреча завершилась победой «россонери» со счётом 4:2.
На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Рафаэль Леау, но уже в середине первого тайма «Ливерпуль» отыгрался. Отличился Доминик Собослаи. На перерыв команды ушли при счёте 1:1. В начале второй половины встречи хавбек «россонери» Рубен Лофтус-Чик вновь вывел итальянцев вперёд, а спустя восемь минут Ноа Окафор забил третий мяч «Милана» в этой встрече.
Под занавес второго тайма команды обменялись голами — сначала Коди Гакпо сократил отставание в счёте, а буквально через минуту Окафор оформил дубль и принёс «Милану» победу со счётом 4:2.
По итогам минувшего сезона «красные» стали чемпионами Англии. Команда Арне Слота набрала 84 очка после 38 туров. В свою очередь, «россонери» заработали 63 очка и расположились на восьмой строчке.
- 26 июля 2025
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