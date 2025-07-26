«Нас меньше на поле, всё просто». Литвинов — об удалении Заболотного в матче с «Балтикой»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как удаление нападающего Антона Заболотного повлияло на игру красно-белых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой».

«Тяжелее стало выходить из-под прессинга. Нас меньше на поле, всё просто. Поэтому сейчас где-то больше стараемся действовать от обороны. Более дисциплинированно сзади, остаётся ждать свои атаки», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре РПЛ-2025/2026 «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место. Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.