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Челябинск — Ротор, результат матча 26 июля 2025, счет 1:0, 2-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» уступил «Челябинску» во 2-м туре Первой лиги, пропустив на 86-й минуте
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Завершился матч 2-го тура Лиги PARI между «Челябинском» и «Ротором». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Фалов из Москвы. Игра завершилась вничью с итоговым счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Кочиев – 86'    

На 80-й минуте защитник «Ротора» Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в сетку ворот «Челябинска», но гол был отменён из-за офсайда. На 86-й минуте защитник хозяев Хетаг Хочиев забил единственный мяч в игре.

После двух проведённых матчей «Челябинск» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В активе команды шесть набранных очков. «Ротор» располагается на пятой строчке с тремя очками. Ранее во 2-м туре «Шинник» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1). Оставшиеся семь матчей тура Первой лиги пройдут 26-28 июля.

Календарь Первой лиги сезона - 2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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