«Ротор» уступил «Челябинску» во 2-м туре Первой лиги, пропустив на 86-й минуте

Завершился матч 2-го тура Лиги PARI между «Челябинском» и «Ротором». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Фалов из Москвы. Игра завершилась вничью с итоговым счётом 1:0.

На 80-й минуте защитник «Ротора» Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в сетку ворот «Челябинска», но гол был отменён из-за офсайда. На 86-й минуте защитник хозяев Хетаг Хочиев забил единственный мяч в игре.

После двух проведённых матчей «Челябинск» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В активе команды шесть набранных очков. «Ротор» располагается на пятой строчке с тремя очками. Ранее во 2-м туре «Шинник» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1). Оставшиеся семь матчей тура Первой лиги пройдут 26-28 июля.