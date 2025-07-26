Левандовски ответил, что нужно «Барселоне» для победы в Лиге чемпионов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением, что необходимо сине-гранатовым для триумфа в Лиге чемпионов.

«Для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, всегда нужно многое: немного удачи, но также и отсутствие травм. В минувшем году у нас уже был отличный состав, но сейчас команда находится в другом положении. Я думаю, она стала сильнее», — приводит слова Левандовского Sport.es.

В прошедшем сезоне каталонский клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где встречался с «Интером». По результатам двух матчей «Барселона» уступила «нерадзурри» со счётом 6:7.

В минувшем розыгрыше соревнования 36-летний нападающий забил 11 голов.

Материалы по теме Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: