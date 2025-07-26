Арбитр Федотов отреагировал на удаление Маркиньоса в матче «Спартак» — «Балтика»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Маркиньоса в матче 2-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой». Команды играют на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Балтики». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Карасёв принял правильное решение. В трансляции показали вид с офсайдной камеры, но нужно ждать линии, если они вообще будут. Первый ассистент «вне игры» не зафиксировал, а VAR, скорее всего, проверял и офсайда не увидел. Соответственно, игрок «Спартака», имея жёлтую, сорвал перспективную атаку.

Если офсайд, то и жёлтой быть не должно, кроме случаев, когда происходит грубая игра. Но додумывать здесь нет смысла, пока нам не показали разлиновку. При любом раскладе VAR не мог вмешаться. Если было положение «вне игры», то это ошибка первого ассистента», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.